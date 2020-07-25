الصين تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا منها 20 في شينجيانغ

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، صعودا من 21 حالة إصابة في اليوم السابق.

وأضافت في بيان أن من بين هذه الإصابات 20 في منطقة شينجيانغ، في أقصى غرب الصين، و9 في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، والحالات الخمس المتبقية لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين أيضا 74 إصابة جديدة دون أعراض، صعودا من 43 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة إن الصين رصدت حتى أمس الجمعة ما مجموعه 83784 إصابة مؤكدة منذ تفشي الوباء، وظل عدد الوفيات عند 4634.

المصدر: "رويترز"