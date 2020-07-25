حالة تأهب في فيتنام بعد رصد أول إصابة محلية بكورونا خلال ثلاثة أشهر

عادت فيتنام إلى حالة التأهب القصوى اليوم السبت، بعدما رصد مسؤولون بالصحة أول إصابة بفيروس كورونا في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وبلغ مجموع عدد حالات الإصابة بالفيروس في فيتنام 415 حالة فقط، وذلك بفضل إجراءات حجر صحي مشددة وبرنامج موسع للفحص الطبي، ولم تعلن البلاد عن رصد أي إصابات محلية بالعدوى منذ حوالي مئة يوم.

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لكن وزارة الصحة الفيتنامية قالت في بيان أمس الجمعة إن نتائج فحص رجل يبلغ من العمر 57 عاما من مدينة دانانغ السياحية جاءت إيجابية (أي مصاب) مما دفع لعزل 50 شخصا من المخالطين له.

ولم توضح الوزارة كيف ومتى أصيب الرجل بالعدوى.

وكانت السلطات في العاصمة هانوي أعادت أمس الجمعة التوصية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

المصدر: رويترز