مقتل جندي فرنسي في مالي

أعلن قصر الإليزيه عن مقتل جندي فرنسي في العمليات القتالية ضد المسلحين في مالي صباح الخميس.

وأوضح بيان لقصر الإليزيه، اليوم الخميس، أن الجندي قتل نتيجة تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في لحظة مرور مدرعة للقوات الفرنسية. وأسفر التفجير عن إصابة اثنين آخرين بجروح.

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ووقع التفجير في منطقة غوسي شرقي البلاد، على بعد 150 كلم عن مدينة غاو.

يذكر أن فرنسا نشرت أكثر من 5 آلاف عسكري في غرب منطقة الساحل بإفريقيا في إطار الجهود الدولية لمحاربة الجماعات المسلحة للمتشددين الإسلاميين في المنطقة.

المصدر: رويترز