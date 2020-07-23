ألمانيا.. حكم بسجن حارس نازي سابق بتهمة المساعدة في قتل الآلاف

أصدرت محكمة في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم الخميس حكما بسجن مواطن مسن في التسعينيات من عمره كان يعمل إبان الحرب العالمية الثانية حارسا في معسكر إبادة نازي.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بحق المدعو برونو دي. بتهمة المساعدة في قتل 5232 معتقلا في معسكر شتوتهوف الواقع قرب مدينة غدانسك البولندية.

وارتكبت جرائم القتل هذه خلال فترة بين أغسطس 1944 وحتى أبريل 1945، عندما كان المدان الذي كان يبلغ حينئذ من العمر 17-18 عاما حارسا في قوات "إس إس" النازية داخل المعسكر.

وحضر المتهم المسن النطق بالحكم في قضيته جالسا في كرسي متحرك وكان يغطي وجهه من عدسات وسائل الإعلام بملف أزرق.

وقدم المدان الاعتذار إلى كل معتقلي شتوتهوف وأهاليهم، لكنه أصر على أنه لا يتحمل المسؤولية عن عمليات القتل هناك.

وأعدم أو توفي في المعسكر الذي تم تحويله بعد الحرب إلى متحف نحو 65 ألف شخص بينهم كثير من اليهود.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس