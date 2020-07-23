الصين تتوقع المزيد من الكوارث مع استمرار الأمطار الغزيرة

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، أن إقليمي سيتشوان (جنوب غرب)، وقانسو (شمال غرب)، سيواجهان في الأيام المقبلة خطرا محدقا وكوارث طبيعية في ظل موجة جديدة من الأمطار الغزيرة.

وقالت، اليوم الخميس، إن "أجزاء من الساحل الشرقي، تشمل منطقة خليج بوهاي وشاندونغ وإقليم جيانغسو، ستواجه أيضا رياحا تصل إلى حد الإعصار".

وأعلنت وزارة الموارد المائية، أن "93 نهرا لا تزال أعلى من مستويات الخطر"، مضيفة أنه "يتعين مراقبة سد الخوانق الثلاثة عن كثب مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات المرتقبة".

وأصدرت أقاليم في أنحاء الصين أوامر إخلاء للسكان جراء حدوث انهيارات أرضية وفيضان الأنهار على ضفتيها.

وتضرر أكثر من 45 مليون مواطن صيني منذ بدء موسم السيول والفيضانات في يونيو الماضي، حيث توفي أو فقد 142 شخصا، لكن وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أعلنت أمس الأربعاء، أن "هذا العدد أقل من المعتاد".

المصدر: "رويترز"