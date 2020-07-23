أردوغان مخاطبا أتاتورك: أحرزنا إنجازات تاريخية في سوريا وليبيا والمتوسط

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمهارة القوات المسلحة لبلاده، قائلا إنها أتاحت لأنقرة إحراز "إنجازات تاريخية" داخل حدودها وخارجها.

وجاء ذلك في رسالة دونها أردوغان بدفتر الزائرين، خلال زيارته اليوم الخميس برفقة أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية الرئيس مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

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ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن أردوغان قوله في رسالته مخاطبا مصطفى أتاتورك الراحل: "القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع العام 2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا".

وتابع: "الإنجازات التاريخية التي أحرزناها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب، تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا".

وشدد أردوغان على أن القوات التركية مستمرة في ضمان أمن بالبلاد "بفضل انضباطها العالي وقوة ردعها وقدراتها"، ثم استذكر العسكريين الأتراك الذين فارقوا الحياة خلال أداء الخدمة.

واختتم الرئيس رسالته إلى أتاتورك بالقول: "أتمنى أن يكون اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى خيرا لبلدنا وشعبنا وللقوات المسلحة التركية، لتنعم روحك بالسلام".

المصدر: الأناضول