إفريقيا تتخطى عتبة الـ750 ألف إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية اليوم الأربعاء عتبة الـ750 ألفا.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي أن إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 751391 منها 15761 حالة وفاة و410999 حالة شفاء.

ويعود معظم هذه الإصابات (أكثر من 396 ألف حالة) إلى جنوب القارة الإفريقية.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في القارة السمراء بـ381798 إصابة مؤكدة منها 5368 حالة وفاة، تليها مصر بـ89078 إصابة و4399 حالة وفاة.

المصدر: RT