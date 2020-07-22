البحرية اليونانية تعلن حالة التأهب بسبب الأنشطة التركية

نشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجه بعدما أعلنت حال التأهب بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة، حسب ما أفاد مصدر في البحرية اليوم الأربعاء.

ويأتي الإجراء العسكري غداة احتجاج الخارجية اليونانية رسميا على إعلان أنقرة إرسال سفينة حفر تركية، للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو في جنوب شرق بحر إيجه.

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وقال المصدر العسكري إن "الوحدات البحرية نشرت منذ الثلاثاء في جنوب وجنوب شرق بحر إيجه"، وأضاف أن الوحدات مستعدة للرد على أي نشاط.

كما دعت البحرية اليونانية الملاحين إلى تجاهل القيود البحرية في المنطقة التي أصدرتها تركيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه دعا إلى اجتماعات منفصلة مع قادة الأحزاب اليونانية يومي الخميس والجمعة، لإطلاعهم على القضايا الوطنية.

وأفادت أثينا بأن عمليات المسح التركية في منطقة الجرف القاري اليونانية تشكل تصعيدا في التوتر القائم في المنطقة التي يتنازع فيها البلدان حول الحقوق البحرية.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية، في بيان "نطالب تركيا أن توقف فورا أنشطتها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: أ ف ب