تركيا تعلن تحييد عنصرين اثنين من "العمال الكردستاني" بغارة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد مسلحين اثنين من منظمة حزب العمال الكردستاني، في غارة جوية نفذتها شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "المقاتلات التركية نفذت غارة جوية على منطقة – هاكورك- شمالي العراق، أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين من المنظمة".

وأكد البيان، أن "الوزارة على استمرار في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد المسلحين بكل حزم".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات ينفذها عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

المصدر: "الأناضول"