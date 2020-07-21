أوكرانيا.. إطلاق سراح الرهائن في لوتسك والقبض على الخاطف

قام المسلح الذي اختطف حافلة ركاب مع 20 شخصا على متنها في مدينة لوتسك الأوكرانية بإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأكد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف على "تويتر" سلامة جميع الرهائن.

وقام أفراد الوحدة الخاصة للشرطة الأوكرانية بإلقاء القبض على خاطف الرهائن. وقبل لحظات من إلقاء القبض على المسلح سمع دوي انفجار في موقع الحادث، لكن طبيعته لم تتضح على الفور.

يذكر أن المدعو مكسيك كريفوش اختطف حافلة ركاب وسط مدينة لوتسك الأوكرانية صباح الثلاثاء، مهددا بتفجير الحافلة وعبوات ناسفة أخرى في المدينة عن بعد.

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وطالب خاطف الرهائن من عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوكرانيا بأن يعترفوا علنا بأنهم "إرهابيون"، وعبر عن معارضته لما وصفه بـ "النظام القائم".

كما طالب كريفوش من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر تسجيل مصور يدعو فيه الجميع لمشاهدة فيلم "أبناء الأرض".

وتم تحرير الرهائن بعد تلبية زيلينسكي لمطلب الخاطف والاتصال به شخصيا.

المصدر: وكالات