الرئيس الأوكراني يتصل شخصيا بخاطف الرهائن في لوتسك والأخير يطلق سراح 3 أشخاص

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي اتصل شخصيا بخاطف الرهائن في مدينة لوتسك بشمال غربي أوكرانيا، وأن الخاطف أطلق سراح 3 من المحتجزين.

وأكد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن الشرطة استقبلت الأشخاص الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم.

وقبل ذلك قال خاطف الرهائن في حديث لقناة "إن تي آ" التلفزيونية الأوكرانية إن الرهائن "بحالة سيئة"، مشيرا إلى أن من بينهم مصابا واحدا وامرأة حاملا وطفلا.

وجرى هذا الحديث بعد أن اتصلت إحدى النساء من المحتجزين في الحافلة بالقناة المذكورة، وأعطت الهاتف للخاطف.

وكان خاطف الرهائن قد وعد بإطلاق سراح الجميع في حال تلبية مطالبه.

يذكر أن المدعو مكسيك كريفوش اختطف حافلة ركاب بوسط مدينة لوتسك الأوكرانية صباح الثلاثاء، مهددا بتفجير الحافلة وعبوات ناسفة أخرى في المدينة عن بعد.

وطالب خاطف الرهائن من عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوكرانيا بأن يعترفوا علنا بأنهم "إرهابيون"، وعبر عن معارضته لما وصفه بـ "النظام القائم".

المصدر: نوفوستي