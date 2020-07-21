اليونان: على تركيا مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي ما لم تكف عن التنقيب في المتوسط

قالت اليونان إنه يتعين ألا يكون هناك بديل عن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا إذا لم تتراجع عن محاولات متنازع عليها بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية في البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يزور أثينا، "للأسف تضيف تركيا حلقة أخرى لتصرفاتها العدائية لليونان ولقبرص وللاتحاد الأوروبي بأسره".

وأضاف "التشكيك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص هو في نهاية المطاف تشكيك في حقوق أوروبا.. نتوقع دعم حلفائنا لعقوبات على تركيا.. وما دامت تركيا تواصل هذا الدرب فإن العقوبات على تركيا ستكون هي السبيل الوحيد".

وتركيا واليونان على خلاف بسبب مطالب متداخلة بالسيادة على موارد هيدروكربونية، واتضح الخلاف أكثر مع محاولات قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وسط اعتراضات تركية شديدة.

وتقول تركيا إن من حقوقها السيادية التنقيب عن الموارد في المناطق التي تعتبرها جزءا من جرفها القاري أو داخل الحدود البحرية التي وضعتها لنفسها.

كما عبرت اليونان عن غضبها بسبب اتفاق بين ليبيا وتركيا على رسم الحدود البحرية يقتطع جزيرة كريت اليونانية الجنوبية ويمهد الطريق أمام تنقيب محتمل عن الموارد.

ويشوب التوتر العلاقة بين البلدين منذ عقود ويتصاعد من حين لآخر، وتبادل البلدان التصريحات الحادة هذا العام عندما حاول آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين تستضيفهم تركيا اقتحام حدود برية مع اليونان، وتتباين مواقف البلدين أيضا بخصوص جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي.

المصدر: رويترز