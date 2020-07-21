 
مباشر

رئيس زيمبابوي يفرض حظر التجوال في البلاد بسبب كورونا

أخبار العالم

رئيس زيمبابوي يفرض حظر التجوال في البلاد بسبب كورونا
Reuters Philimon Bulawayo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/od41

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا عن فرض حظر التجوال في ساعات الليل في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء 22 يوليو لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

واعتبر المعارضون أن قرار الرئيس يهدف إلى منع أنصار المعارضة من الخروج في تظاهرات من المقرر أن تجري الأسبوع القادم.

إقرأ المزيد
اعتقال أكثر من 100 ألف شخص في زيمبابوي لانتهاكهم قيود كورونا
اعتقال أكثر من 100 ألف شخص في زيمبابوي لانتهاكهم قيود كورونا

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في زيمبابوي بلغ أكثر من 1700 حالة، وحصيلة الوفيات 26 حالة، حسب موقع Worldometers.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن السلطات في زيمبابوي قامت بتوقيف أكثر من 105 آلاف شخص منذ مارس الماضي لمخالفة إجراءات الحجر الصحي لمحاربة فيروس كورونا.

وكانت المعارضة تخطط لتنظيم مظاهرات يوم 31 يوليو احتجاجا على تفشي الفساد والأوضاع الاقتصادية السيئة والمطالبة باستقالة الرئيس منانغاغوا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا