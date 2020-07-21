رئيس زيمبابوي يفرض حظر التجوال في البلاد بسبب كورونا

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا عن فرض حظر التجوال في ساعات الليل في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء 22 يوليو لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

واعتبر المعارضون أن قرار الرئيس يهدف إلى منع أنصار المعارضة من الخروج في تظاهرات من المقرر أن تجري الأسبوع القادم.

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يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في زيمبابوي بلغ أكثر من 1700 حالة، وحصيلة الوفيات 26 حالة، حسب موقع Worldometers.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن السلطات في زيمبابوي قامت بتوقيف أكثر من 105 آلاف شخص منذ مارس الماضي لمخالفة إجراءات الحجر الصحي لمحاربة فيروس كورونا.

وكانت المعارضة تخطط لتنظيم مظاهرات يوم 31 يوليو احتجاجا على تفشي الفساد والأوضاع الاقتصادية السيئة والمطالبة باستقالة الرئيس منانغاغوا.

المصدر: رويترز