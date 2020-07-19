اعتقال أكثر من 100 ألف شخص في زيمبابوي لانتهاكهم قيود كورونا

قالت الشرطة في زيمبابوي، إنها قبضت على أكثر من 105 آلاف شخص في البلاد، منذ مارس الماضي لانتهاكهم اللوائح التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشرطة، أن حوالي 1000 شخص اعتقلوا في اليومين الماضيين بتهمة "الحركة غير الضرورية" أو لعدم ارتداء أقنعة الوجه.

يأتي ذلك في الوقت الذي خففت فيه القيود قليلا في البلاد، حيث تم تأكيد حوالي 1500 إصابة فقط بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

ويتهم معارضون الحكومة، بأنها تستخدم إجراءات مواجهة الفيروس لاستهداف المعارضة واعتقال النشطاء، وهو ما تنفيه الحكومة.

وتقوم جماعات المعارضة والمجتمع المدني بالتعبئة لاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يوليو للمطالبة بتنحي الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

وأدت إجراءات الإغلاق في زيمبابوي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد. وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة هذا العام بينما ارتفع التضخم السنوي إلى 785 في المائة في يونيو.

المصدر: وكالات