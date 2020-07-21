"فيسبوك" يضع ملحوظة على منشور لترامب

وضع موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء ملحوظة عن "معلومات عن الاقتراع" ملحقة بمنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التصويت عبر البريد.

وكتب ترامب في المنشور على "فيسبوك": "التصويت عبر البريد إذا لم تغيره المحاكم سيؤدي لإجراء أكثر انتخابات فاسدة في تاريخ بلادنا! انتخابات مزورة".

وتحيل الملحوظة التي أرفقها "فيسبوك" بالمنشور المستخدمين لتفاصيل من موقع إلكتروني للحكومة الأمريكية على الإنترنت بشأن كيفية التصويت في انتخابات 2020.

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وكان مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك"، أكد أمس الاثنين أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع ترامب، وذلك بعد تعرضه لانتقادات تفيد بأنه يتساهل بشكل واضح مع بعض رسائل ترامب المثيرة للجدل.

المصدر: "رويترز"