زوكربيرغ يؤكد عدم وجود أي اتفاق سري مع ترامب

أكد مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات زوكربيرغ هذه بعد تعرضه لانتقادات تفيد بأنه يتساهل بشكل واضح مع بعض رسائل ترامب المثيرة للجدل.

وقال زوكربيرغ، في حديث لموقع "أكسيوس": "أنا على علم بهذه الشائعات، لكن لتكن الأمور واضحة: ليس هناك أي اتفاق من أي نوع".

وأضاف: "مجرد التفكير أنه قد يكون هناك اتفاق يثير الضحك".

وأقر بأنه يتحاور "من حين لآخر" مع ترامب، لكنه كان يتحاور أيضا مع سلفه باراك أوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم.

ويؤخذ على "فيسبوك"، عدم التصدي بما يكفي للمضمون المثير للجدل، ولذلك قررت عدة شركات كبرى مؤخرا وقف شراء مساحات إعلانية على الموقع، منها ستارباكس وأديداس وكوكا كولا ويونيلفر وفورد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت، أن شركة "ديزني"، وهي زبون كبير لموقع "فيسبوك"، قررت الانضمام إلى صفوف المحتجين بـ"خفض إلى حد كبير" لنفقاتها الدعائية على الموقع.

المصدر: أ ف ب