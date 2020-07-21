قديروف يدعو بومبيو لزيارة الشيشان

دعا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، في مجال رده على إدراجه في "القائمة السوداء" الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة الجمهورية، لمناقشة من ينتهك حقوق الإنسان.

وقال قديروف، في رسالة فيديو نشرتها قناة "غروزني" التلفزيونية: "من المعروف، أنه تم إدراجي في قائمة عقوبات أخرى. تبين أنه يوجد لدى الولايات المتحدة الكثير من هذه القوائم. وبسبب ذلك أصابني الهلع والخوف لدرجة أني توجهت إلى قرية العائلة - بينوي. لذلك، تعال يا بومبيو، إلى هنا، فالقرية جميلة جدا، ودعنا نتحدث لنرى من وأية حقوق ينتهك".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، رمضان قديروف، بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، وحظرت عليه دخول الولايات المتحدة. وشمل الحظر الأمريكي، عقيلة الرئيس الشيشاني مدينا، وكريمتيه خديجة وعائشة.

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وأمس رد رئيس الشيشان، على القرار الأمريكي، بالقول إنه "يقبل المعركة"، و"القادم سيكون أعظم".

المصدر: نوفوستي