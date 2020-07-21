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تركيا ترصد الحدود مع سوريا بمناطيد خاصة

أخبار العالم

تركيا ترصد الحدود مع سوريا بمناطيد خاصة
Reuters
أرشيف
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ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن تركيا نشرت نوعا من المناطيد لحراسة الحدود مع سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أنه يجري بشكل خاص استخدام هذه المناطيد الموجهة من طراز "Karagöz"، التي تعمل على تطويرها شركة "ASELSAN"، في منطقة الريحانية الحدودية، بمحافظة هاتاي في جنوب تركيا.

وأفيد كذلك بأن هذه النوع من المناطيد، زود بكاميرات مراقبة بالفيديو لرصد مساحة تصل إلى ثمانية كيلومترات مربعة، بزاوية رؤية 360 درجة.

ويبلغ طول هذا المنطاد التركي المخصص للاستطلاع 17 مترا، ويحلق على ارتفاع يصل إلى 500 متر.

المصدر: الأناضول

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