تركيا ترصد الحدود مع سوريا بمناطيد خاصة

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن تركيا نشرت نوعا من المناطيد لحراسة الحدود مع سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أنه يجري بشكل خاص استخدام هذه المناطيد الموجهة من طراز "Karagöz"، التي تعمل على تطويرها شركة "ASELSAN"، في منطقة الريحانية الحدودية، بمحافظة هاتاي في جنوب تركيا.

ASELSAN Geliştirdi.

KARAGÖZ GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi.17m. Uzunluğundaki Karagöz 500m.yuksekten Suriye sınırımızı gözetleyecek. 8km.lik alanı tarıyor ve 360 derece dönebiliyor. Hayırlı Olsun.#ErdoganYaparKeMallarBakarpic.twitter.com/LplqwVmwnP — LEYLA🇹🇷🐳 (@LEYLAYAYLA3) July 21, 2020

وأفيد كذلك بأن هذه النوع من المناطيد، زود بكاميرات مراقبة بالفيديو لرصد مساحة تصل إلى ثمانية كيلومترات مربعة، بزاوية رؤية 360 درجة.

ويبلغ طول هذا المنطاد التركي المخصص للاستطلاع 17 مترا، ويحلق على ارتفاع يصل إلى 500 متر.

المصدر: الأناضول