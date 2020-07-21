الكنيست الإسرائيلي يوافق على متابعة مصابي كورونا عبر الهواتف حتى يناير

صادق الكنيست الإسرائيلي على السماح للاستخبارات بمتابعة المصابين بفيروس كورونا عبر الهواتف النقالة حتى 21 يناير المقبل.

وكلف الكنيست أيضا وزارة الصحة الإسرائيلية بتقديم تطبيق محدث للهواتف الذكية لمتابعة المصابين بفيروس كورونا.

ويفحص جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" تنقلات المصابين بفيروس كورونا خلال 14 يوما قبل تأكيد إصابتهم بالفيروس للتعرف على من اختلطوا بهم، ما يساعد في تحديد المصابين المحتملين بكورونا.

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وكان "الشاباك" يقوم بجمع تلك المعلومات منذ مارس الماضي، حين بدأ الفيروس بالانتشار في إسرائيل.

وأثارت ممارسات "الشاباك" مخاوف لدى الجماعات والمنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات المحتملة للخصوصية.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل في الفترة الأخيرة في أعقاب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز