إنشاء حزب إيطالي جديد تمهيدا لـ "Italexit"!

كشف عضو مجلس الشيوخ الإيطالي جيانلويجي براغواني، أنه سيعلن الخميس المقبل، عن تشكيل حزبه السيادي "إيتال إكسيت" أو "Italexit"، الذي يهدف لخروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.

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وأشار باراغوني إلى أنه سيلتقي مؤسس حزب "بريكست" البريطاني، نايجل فاراج، الذي وصفه بأنه "وطني بريطاني حقيقي، والوحيد الذي أرسل تكنوقراط بروكسل إلى الجحيم"، وفق تعبيره.

وقال باراغوني إنه "بفضل بريكست أصبحت بريطانيا دولة ذات سيادة حقيقية حيث تمكنت بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، من تقديم إجابات حقيقية للمواطنين في خضم أزمة اقتصادية لمرحلة ما بعد كوفيد-19"، وأضاف: "هذا هو السبيل للمضي قدما".

وفي إشارة إلى هولندا، قال عضو مجلس الشيوخ الإيطالي إنه "لم يعد بالإمكان ابتزازنا من قبل ملاذات ضريبية تسمح لنفسها بالإساءة إلى هيبة إيطاليا".

تجدر الإشارة إلى أن باراغواني، هو صحفي ومقدم برامج تلفزيونية سابق نال مقعدا في مجلس الشيوخ الإيطالي في انتخابات عام 2018 مرشحا لحركة "خمس نجوم"، ولكن الحركة أبعدته لاحقا بسبب عدم الالتزام بسياساتها.

المصدر: آكي