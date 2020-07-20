مسؤول باكستاني: بدء انحسار كورونا في البلاد

أكد مسؤول كبير بالحكومة الباكستانية، الاثنين، أن انتشار فيروس كورونا المستجد أظهر مؤخرا مؤشرات على التراجع في البلاد وهو السبب الرئيسي وراء الانخفاض الملحوظ في عدد الفحوص اليومية.

وقال فيصل سلطان، وهو أكبر مسؤول في حكومة رئيس الوزراء عمران خان: "ليس هناك رقم سحري ينبغي عليك تحقيقه، ما عليك فعله هو التعقب الجيد للمخالطين الذي يمكنك من العثور على الحد الأقصى من الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض".

وأضاف: "الاتجاه النزولي للجائحة هو السبب الرئيسي لانخفاض الطلب على الفحوص"، لكنه حذر من مغبة مخالفة إجراءات الصحة العامة.

وتابع: "يمكن أن نشهد ارتفاعات في حالات الإصابة والوفيات".

وسجلت باكستان حتى الآن 265082 إصابة بالمرض و5599 وفاة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية باكستان بزيادة عدد الفحوص اليومية إلى ما يفوق 50 ألفا، لكن بعد وصول العدد لذروة بلغت 31 ألف فحص قبل شهر، أجرت البلاد أقل من 20 ألفا أمس الأحد.

المصدر: "رويترز"