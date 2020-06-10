منظمة الصحة العالمية توصي باكستان بإعادة القيود بعد تزايد إصابات كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام في بعض المناطق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن البلاد لم تستوف شروط رفع القيود.

وضربت موجة إصابات جديدة باكستان، بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو بسبب الضغوط الاقتصادية.

وسجلت البلاد إلى الآن 108316 حالة إصابة و2172 حالة وفاة، وشهد يوم الاثنين رقما قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

وفي رسائل بعثت بها منظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند وهما الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان، شددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة بتطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".

المصدر: رويترز