موسكو: مناورات "سي بريز -2020" في البحر الأسود تضعف الأمن في المنطقة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن مناورات "سي بريز - 2020" ونشاط الناتو في منطقة البحر الأسود، لا تتوافق مع ضرورات ضمان الأمن الحقيقية، وتضعف الأمن الإقليمي.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي على وجه الخصوص، إلى أن مجموعة عمل التعاون البحري في البحر الأسود "بليكسيفور"، وحدت الإمكانات البحرية لجميع الدول المتشاطئة، موضحا أن "هذه هي العناصر التي تم على أساسها إنشاء هيكل أمني إقليمي، خاصة وأن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود موجودة في المجال السياسي والاقتصادي، والتي لديها كل الموارد والهياكل المناسبة لتصبح محركا للتنمية الاقتصادية لهذه المنطقة. لكن أعمال الناتو تدمر هذه الهياكل، وتضعف دور الدول الساحلية نفسها في ضمان الأمن".

في وقت سابق، أعلن قائد القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أليكسي نيجبابا، أن التدريبات الدولية "سي بريز -2020" بدأت اليوم الاثنين في البحر الأسود.

المصدر: سبوتنيك