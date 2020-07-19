ترامب: لن يفعل أي أحد ما سأقوم به خلال الأسابيع الأربعة المقبلة - فيديو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه الموافقة على خطة للرعاية الصحية وللهجرة و"خطط أخرى" في الأسابيع المقبلة، فيما تظهر استطلاعات الرأي تأخره عن المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأحد، قال ترامب في مقابلة بثتها "فوكس نيوز صنداي"، إنه "لن يفعل أي أحد ما سأقوم به خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بما سيتم تضمينه في خطته للرعاية الصحية، بعدما سعت إدارته إلى إلغاء ميثاق الرعاية بأسعار مقبولة للرئيس السابق باراك أوباما.

المصدر: "وكالات"