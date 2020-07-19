ترامب: كورونا سيزول

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته، التي أكد فيها أن كورونا "سيزول عاجلا أم آجلا"، على خلفية ازدياد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير.

وقال ترامب في حديث لـ"فوكس نيوز صنداي"، "في النهاية سأكون على حق.. تعلمون قلت +سيزول+ وأكرر ذلك".

وأضاف، أن "العديد من الحالات الجديدة هي في صفوف الشباب الذين سيتعافون في يوم ما".

وتابع: "لديهم نزلة برد... الكثير من هذه الحالات يجب ألا تحتسب كإصابات، لتبرير الفارق الكبير مع حصيلة أوروبا.. فهم لا يجرون فحوصا كثيرة لكشف مدى الإصابة".

وبالنسبة لنسبة الوفيات أوضح ترامب، أن بلاده "تسجل أحد أدنى المستويات وربما الأدنى في العالم"، الأمر الذي يرفضه بعض الخبراء.

وعما إذا كان يفكر في فرض وضع الكمامة على المستوى الوطني، بعدما جعلت مدن وولايات هذا الأمر إلزاميا في الأماكن العامة، قال: "لا أرفض أن يكون للناس نوع من الحرية، ولا أوافق من يزعمون أن كل شيء سيختفي إذا وضعنا الكمامات".

ويرفض ترامب وضع الكمامة ولم يظهر علنا بها سوى مرة.

وأضاف: "قبلا كان الجميع يقولون +لا تضعوا الكمامات+ وفجأة بات على الجميع وضع الكمامات وكما تعلمون تسبب الكمامات مشاكل أيضا. بناء عليه، أعتقد أن الكمامات جيدة".

وسجلت في الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة حسب جامعة "جونز هوبكينز"، ما يرفع إلى 3.7 ملايين العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، و140 ألف وفاة بـ"كوفيد-19".

المصدر: "وكالات"