إيران: الحوادث في محطات الطاقة باستثناء واحد لم تنجم عن هجمات سيبرانية

أعلنت السلطات الإيرانية أن سلسلة الحرائق والانفجارات الغامضة التي وقعت مؤخرا في عدد من محطات الطاقة بالبلاد لم تنجم عن هجمات سيبرانية باسثناء الحادث في موقع نطنز النووي.

وجاء هذا التصريح اليوم الأحد على لسان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي.

وحمل رئيس منظمة الدفاع المدني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن إصدار أوامر بشن هجمات سيبرانية على إيران، مشددا على أن تلك الأوامر كانت "بمثابة إعلان حرب".

ويأتي هذا التصريح على خلفية تكهنات إعلامية رجحت وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل وراء الحرائق والانفجارات التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية داخل منشآت إيرانية مهمة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت بأن الحريق الذي نشب أوائل الشهر الجاري داخل وحدة خاصة بإنتاج أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم أتلف معدات دقيقة وألحق ضررا ملموسا، متعهدة باتخاذ إجراءات قاسية في حال ثبوت تورط أي دولة أو جهة أجنبية في الحادث.

المصدر: RT