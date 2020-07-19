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12 جريحا بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية

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12 جريحا بإطلاق نار بمنطقة ترفيهية في بيوريا الأمريكية
Reuters David Ryder
صورة أرشيفية
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أطلقت شرطة مدينة بيوريا بولاية إلينوي الأمريكية عملية أمنية بعد إصابة 12 شخصا جراء إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد في رصيف مكتظ بالمواطنين.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة المدينة، إيمي دوتسن، للصحفيين أن رجلا مسلحا واحدا على الأقل أطلق النار في الرصيف الذي كان به في ذلك الوقت نحو 200 شخص.

ولفتت المتحدثة إلى عدم وقوع إصابات تهدد حياة الجرحى جراء الحادث، على الرغم من أن اثنين من المصابين نقلا بسيارة إسعاف إلى مستشفى محلي بصورة عاجلة.

ولم تنفذ الشرطة بعد اعتقالات على خلفية الحادث ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ويبلغ عدد سكان بيوريا نحو 110 آلاف شخص، ويمثل رصيف المدينة المطل على نهر إلينوي منطقة شعبية تضم مؤسسات ثقافية وترفيهية وتجارية ومطاعم.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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