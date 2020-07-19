قبل صلاة الجمعة الأولى فيه.. أردوغان يتفقد "آيا صوفيا" (صور)

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مجمع آيا صوفيا بمدينة اسطنبول الذي كان كاتدرائية في العهد الروماني، قبل فتحه رسميا للعبادة كمسجد يوم الجمعة المقبل.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن أردوغان وصل ظهر اليوم الأحد إلى مسجد آيا صوفيا قادما من منزله الكائن بمنطقة قسيقلي في حي أوسكودار بالمدينة.

وأضافت أن "أردوغان تجول داخل آيا صوفيا لمدة ساعة حيث اطلع على الترتيبات الجارية لتحويل هذا المجمع الضخم رسميا إلى مسجد وإقامة صلاة الجمعة فيه يوم 24 يوليو الحالي".

https://www.aa.com

ورافق أردوغان في جولته، كل من وزيري الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي اسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

في 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة من مسجد إلى متحف.

https://www.aa.com

والأحد الماضي، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من 24 يوليو الجاري.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد كان كاتدرائية مسيحية قبل فتح مدينة العثمانيين القسطنطينية وتحويل اسمها إلى اسطنبول، وهو يقع في منطقة "السلطان أحمد" وحوله العثمانيون لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: "الأناضول"