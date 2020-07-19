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حريق في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية

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حريق في مصنع بمدينة تبريز الإيرانية
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد باندلاع حريق داخل مصنع في مدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقيَة، على خلفية سلسلة حوادث غامضة شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكرت "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" (IRIB) الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصنع نسيج يقع عند الطريق الواصل بين تبريز ومدينة آذرشهر، مؤكدة إصابة أربعة رجال إطفاء جراء الحادث.

ولفتت IRIB إلى أن سبب الحريق وحجم الأضرار الناجمة عنه لم يحدد بعد.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من موقع قرب طريق للسيارات، قيل إنه المصنع المتضرر.

ويأتي ذلك بعد ساعات من ورود تقارير عن وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان دون وقوع إصابات.

وشهدت إيران في الأسابيع الماضية سلسلة حوادث غامضة في منشآت مهمة، وسط تكهنات بإمكانية وقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراءها.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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