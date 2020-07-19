وكالة "إرنا": انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

ونقلت الوكالة عن مدير شركة "كهرباء أصفهان"، رسول موسى رضائي، أن الانفجار هز محطة الطاقة في مدينة إسلام آباد بأصفهان، ووقع في محول كهرباء يولد 230 كيلوواط، عند الساعة 05:18، حيث أحدث صوتا هائلا وأدى إلى اشتعال النيران في المنشأة لكن من دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف رضائي أن سبب انفجار محول الكهرباء يعود إلى تآكله وتلفه، حيث تعتبر المنشأة من أقدم المحطات الحرارية في المدينة ويعود تأسيسها إلى عام 1969.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

المصدر: وكالات