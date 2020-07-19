وكالة "إرنا": انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الانفجار وقع في محطة الطاقة في مدينة إسلام آباد بأصفهان، ونجم عن تآكل أحد المحولات، مشددة على عدم سقوط أي إصابات.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

المصدر: وكالات