كندا.. قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية (صور)

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الأحد جراء انقلاب حافلة سياحية في مقاطعة ألبرتا الكندية.

وقالت قناة "سي.بي.إس نيوز" إن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه جاسبر الوطني بالمقاطعة.

وأضافت أن إحدى الحافلات التي تنقل الزوار إلى الجبل الجليدي انقلبت، ونقلت عن شرطة الخيالة الكندية الملكية قولها إن 3 بالغين لقوا حتفهم بين 27 راكبا كانوا في الحافلة.

وأشار التقرير إلى أن طائرات هليكوبتر نقلت الركاب المصابين بإصابات بالغة إلى مستشفيات عدة في ألبرتا، مضيفا أن الشرطة تتحرى سبب الحادث.

المصدر: رويترز