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اكتشاف مقبرة جماعية غرب المكسيك

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اكتشاف مقبرة جماعية غرب المكسيك
Reuters Henry Romero
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أعلنت السلطات المكسيكية عن اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث 23 شخصا على الأقل في ولاية خاليسكو غرب البلاد.

وأكدت النيابة المحلية في بيان لها أن المقبرة اكتشفت في محيط قرية إل بيدريغال التابعة لبلدية إل سالتو ضمن إطار عملية رامية للبحث عن مفقودين.

وعثر في الموقع حتى أمس الجمعة على 23 جثة، بالإضافة إلى أربعة أكياس تضم أجزاء من الجثث، وقد تم التعرف على ثلاث جثث.

وهذه ليست المقبرة الجماعية الأولى التي تكتشف في الولاية.

وأكدت الداخلية المكيسكية في يناير الماضي أن أكثر من 60 ألف شخص يعدون في عداد المفقودين منذ إطلاق الحرب ضد عصابات المخدرات في عام 2006، أي نحو 97.5% من إجمالي عدد المفقودين في المكسيك منذ 1964.

المصدر: نوفوستي

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