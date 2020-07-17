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بسبب كورونا.. بريطانيا توقف تشغيل طائرات بوينغ 747  

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بسبب كورونا.. بريطانيا توقف تشغيل طائرات بوينغ 747  
Reuters
طائرة بوينغ 747-أرشيف
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أعلنت شركة "بريتش إيرويز"، أنها أوقفت استخدام 31 طائرة ركاب جامبو من طراز بوينغ 747، قبل أربع سنوات من الموعد المقرر لذلك، بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الجمعة: "يمكننا التأكيد على اقتراحنا بوقف استخدام أسطول طائرات 747 بالكامل بأثر فوري".

وكان من المقرر أن تتوقف الخطوط الجوية البريطانية عن استخدام أسطول بوينغ 747، في عام 2024، ولكنها قدمت الموعد لوقف الخسائر الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وأشارت الشركة، التي استخدمت هذا النوع من الطائرات خلال 50 عاما تقريبا، إلى أنها ستسير رحلات مستقبلية على متن الطائرات الحديثة الموفرة للوقود مثل طائرات إيرباص "إيه-350"، وطائرات بوينغ 787 الجديدة، للمساعدة على خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

المصدر: وكالات

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