فيديو.. "شرطة ترامب السرية" تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في بورتلاند

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قوات الأمن الفدرالية استخدمت الليلة الماضية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين في مركز ولاية أوريغون مدينة بورتلاند.

وأكدت صحيفة The Oregonian أن بضع مئات من المتظاهرين تجمعوا الليلة الماضية أمام مقر المحكمة الفدرالية في بورتلاند، وطلبت الشرطة المحلية منهم وقف التظاهر والمغادرة بدعوى أنها سمعت شعارات تدعو إلى إضرام النار في المبنى.

وبعد وقت وجيز، بادرت قوات الأمن الفدرالية المنتشرة في المدينة إلى استخدام الوسائل الخاصة بتفريق المتظاهرين، وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المحتجين لم يغادروا المكان رغم إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وتم توقيفهم ولم يتضح بعد ما إذا كانوا تعرضوا للاعتقال الإداري.

This is the most insane image from Portland last night. Don’t let anyone ignore what’s happening there.



pic.twitter.com/Y975JX555Z — Joshua Potash (@JoshuaPotash) July 17, 2020

This protester in Portland looks like he was seriously injured by Trump’s gestapo style, secret police.



Does anyone know what happened to him? Did he get the medical care he needed?#FascistTrump



pic.twitter.com/bCEtpszuV4 — Chip Franklin (@chipfranklin) July 17, 2020

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن القوات الفدرالية نفذت اعتقالات تعسفية دون تقديم أي توضيحات إلى الموقوفين الذين لم يكن بعضهم على مقربة مباشرة من الممتلكات العامة، وذلك باستخدام سيارات لا تحمل أي علامات.

Trumps Gestapo squad have been deployed in Portland pic.twitter.com/wnI4I8jbvT — Kevin Kyle is 👀 from 🇦🇺 (@Kevswatching) July 17, 2020

Portland, Oregon



Unmarked & Unidentified federal enforcement officers are bypassing local police, arresting people, & taking them in Unmarked vans to reportedly Undisclosed locations😳



This Trump tactic is horrific & unconstitutional



Are We Great Yet?

pic.twitter.com/nYnmvtMz47 — Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) July 17, 2020

وجاء ذلك بعد ساعات من زيارة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، إلى المدينة، حيث وجه انتقادات حادة إلى المشاركين في المظاهرات المناهضة للعنصرية المستمرة منذ شهرين، واصفا إياهم بـ"فوضويين عنيفين".

واتهم وولف سلطات الولاية والمدينة بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للمظاهرات، ما سلط الضوء على وجود خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية.

في المقابل، أشار عمدة بورتلاند، تيد ويلر، وغيره من المسؤولين المحليين إلى أنهم لم يطلبوا من إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر قوات فدرالية في المدينة وطالبوا بسحبها.

واستدعت التطورات في أوكلاند انتقادات شديدة اللهجة من قبل معارضي ترامب الذين اتهموا الرئيس بـ"نشر الشرطة السرية الخاصة به" في المدينة.

المصدر: وكالات