لافروف يبحث مع نظيره القطري تسوية أزمات المنطقة

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيه طيفا من الملفات الإقليمية والثنائية الملحة.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أن لافروف وآل ثاني تبادلا الآراء بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية، مع التركيز على ضرورة تسويتها بالأساليب الدبلوماسية والسياسية من خلال التفاوض مع مراعاة مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف.

كما بحث الوزيران المسائل الأكثر إلحاحا على الأجندة الروسية-القطرية الثنائية، حيث تم التأكيد على سعي موسكو والدوحة المشترك إلى دعم الحوار السياسي المستدام والاستمرار في التعاون التجاري والروابط الثقافية والإنسانية، بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السابق على أرفع مستوى.

المصدر: RT