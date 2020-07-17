تركيا: ننتظر من فرنسا اعتذارا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده لا تزال تنتظر الاعتذار من قبل باريس على خلفية مزاعم تحرش أنقرة بسفينة فرنسية في المتوسط.

جاء ذلك في تصريح له الجمعة، خلال مشاركته بفعالية نظمتها جامعة البوسفور التركية بمناسبة يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية" المصادف لـ 15يوليو.

وقال أكار "تبادلنا جميع المعلومات والوثائق ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالحادث مع السلطات المدنية والعسكرية في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف "المزاعم الفرنسية غير واقعية تماما، وأثبتنا الحقيقة، وننتظر من فرنسا تقديم الاعتذار على خلفية مزاعم التحرش بسفينتهم".

وأشار أكار إلى أن السفن التركية زودت السفينة الفرنسية بالوقود بناء على طلبها، وأن فرنسا لم تجر اتصالات مع الناتو فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، ولم تقدم معلومات فنية تدعم مزاعمها.

ولفت أكار بأن "الناتو قدم شكره لطواقم البحرية التركية على نهجهم الاحترافي وتعاملهم الدقيق مع الحادث".

في يونيو الماضي، قال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية، إن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي في المتوسط.

بدورها، أكدت مصادر عسكرية تركية أن السفينة الحربية تزودت بالوقود من الجانب التركي قبل الحادثة المذكورة.

المصدر: الأناضول