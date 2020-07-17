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تركيا: صناعاتنا الدفاعية تحت تصرف أذربيجان في صراعها مع أرمينيا

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تركيا: صناعاتنا الدفاعية تحت تصرف أذربيجان في صراعها مع أرمينيا
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رئيس الصناعات الدفاعية في تركيا إسماعيل دمير
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أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن جميع الصناعات الدفاعية التركية من أنظمة حروب وخبرات وقدرات، هي دائما تحت تصرف أذربيجان في صراعها مع جارتها أرمينيا.

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وأوضح دمير في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" الجمعة، أنه استضاف القائد العام للجيش في جمهورية نخجوان (ذاتية الحكم بأذربيجان)، كرم مصطفييف، ونائب وزير الدفاع وقائد القوات الجوية الأذري، رامز طاهروف في أنقرة.

وكشف أنهم ناقشوا قضايا التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن "صناعاتنا الدفاعية بكل خبراتها وتقنياتها وقدراتها وأنظمتها الحربية الإلكترونية هي دائما تحت تصرف أذربيجان".

وذكر أنه إلى جانب إدخال أنظمة جديدة للجيش الأذري، سيتم العمل معا على تحديث النظم وأنشطة الصيانة والتدريب.

والثلاثاء، دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة ما أسماها "الهجمات التي شنتها أرمينيا على أذربيجان"، مؤكدا أن تركيا لن تتردد أبدا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، تسجيل قصف بالمدفعية للجيش الأرمني، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمنية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة عن مقتل 12 عسكريا أذريا، ومقتل عدد غير محدد من الجنود الأرمنيين، بحسب مصادر أذرية.

وتتنازع أرمينيا مع جارتها أذربيجان منذ عام 1992، على إقليم قره باغ الذي يتكون من 5 محافظات وتبلغ مساحته نحو 20% من الأراضي الأذرية.

المصدر: "الأناضول"

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