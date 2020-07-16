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إيران: الحرس الثوري يفكك خلية تابعة لـ"مجاهدي خلق" المعارضة

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إيران: الحرس الثوري يفكك خلية تابعة لـ
AP Vahid Salemi
الحرس الثوري الإيراني - أرشيف
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن تفكيك "خلية إرهابية تنتمي إلى منظمة مجاهدي خلق" في مدينة شيراز جنوب البلاد، مشيرا إلى أنها "كانت تخطط لعمليات تخريبية".

وجاء في بيان للحرس: "الخلية دخلت مدينة شيراز بقصد القيام بعليات تخريبية إرهابية"، مضيفا أن "جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري تمكن من رصد المجموعة واعتقال عناصرها".

وذكر، أن "الخلية خططت سابقا للقيام بعمليات خلال مراسم ذكرى وفاة الإمام الخميني".

المصدر: RT

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