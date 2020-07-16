قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس عن مقتل شخصين وإصابة ثالث في هجوم مسلح على أفراد مجموعة تضم عنصرا منه أثناء تقديمهم مساعدات لمكافحة فيروس كورونا بإقليم كردستان غربي البلاد.

وقال مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية في الحرس، في بيان له، إن الهجوم وقع خلال ليلة أمس، في أطراف قرية بلبر التابعة لمدينة سروآباد في إقليم كردستان، وبينما كان أحد عناصر قوات التعبئة "الباسيج" يوزع المساعدات الإنسانية على الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها بسبب جائحة كورونا، برفقة أحد موظفي البلدية وأحد أهالي المنطقة، "تم استهدافهم من قبل جماعة إرهابية مما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة ثالث".

وأضاف البيان أن "الحرس الثوري سينتقم من مرتكبي هذه الجريمة الجبانة و ممن يقف وراءهم".

المصدر: RT