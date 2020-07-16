بعد ضغوط من باريس.. بكين تسمح لفرنسا برحلتين أسبوعيا جويا

أعلنت سفارة فرنسا في بكين أن السلطات الصينية سمحت لشركة الطيران "إير فرانس" بتنظيم رحلة أسبوعية ثانية بين باريس وشنغهاي اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد ضغوط كبيرة مارستها باريس.

وقالت السفارة في بيان اليوم الخميس: "محادثات إيجابية تتواصل لزيادة عدد الرحلات الجوية بين فرنسا والصين بموجب الاتفاق الثنائي حول الخدمات الجوية".

وسمحت بكين منذ الثامن من يونيو لعدد من شركات الطيران بينها "إير فرانس" برحلة واحدة أسبوعيا.

وكانت الصين التي سجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية 2019، خفضت في نهاية مارس كل الرحلات الجوية مع بقية دول العالم خوفا من وصول مصابين جدد.

المصدر: أ ف ب