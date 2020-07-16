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بعد اختراق "تويتر".. خلل في عمل "إنستغرام" في عدد من دول العالم

العالم الرقمي و Social media

بعد اختراق
Reuters Dado Ruvic/Illustration
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قال موقع خدمة Downdetector، الذي يتتبع عمل موارد الإنترنت اليوم، إنه تم رصد مشاكل في عمل الشبكة الاجتماعية Instagram في العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا.

جاءت أكثر الشكاوى حول وجود خلل في عمل "إنستغرام"، من المستخدمين في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وكذلك في البرازيل وبيرو وكولومبيا. وفي روسيا، جاءت معظم الشكاوى من سكان موسكو.

ووفقا للخدمة، يعاني معظم المستخدمين من مشاكل في عرض موجز الأخبار (حوالي 66٪)، و 18٪ لا يمكنهم نشر المنشورات، وحوالي 15٪ لا يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

المصدر: تاس

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