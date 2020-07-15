بومبيو: يجب العمل على تفعيل حوارنا مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى تفعيل الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا وتوسيع رقعة التعاون بين البلدين.

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وقال بومبيو، في مؤتمر بالفيديو نظمته صحيفة "هيل" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "لقد أعلن الرئيس (دونالد ترامب) بكل وضوح عن أهمية أن تخوض محادثات مع روسيا. وأنا متفق معه في ذلك".

وأكد الوزير الأمريكي أنه أجرى اتصالات كثيرة مع مسؤولين روس، مضيفا: "هناك مجالات يمكننا أن نتعاون فيها. إننا نعمل ما في وسعنا، نيابة عن الشعب الأمريكي، لتعزيز فرص التعاون هذه".

دبلوماسي أمريكي: هناك تقدم في العلاقات مع روسيا وتحسينها في مصلحتنا

من جهته، ذكر كريستوفر روبرتسون، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، أن الولايات المتحدة ترى "تقدما" في العلاقات مع روسيا ولا تنفي أن تحسينها يخدم مصالح واشنطن، وتأمل في تعزيز أسسها.

وفي موجز صحفي في واشنطن، الأربعاء، رفض روبرتسون الكشف عما وصلت إليه جهود دبلوماسية تبذل لعقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية لمجلس الأمن الدولي (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا). وقال نائب مساعد الوزير: " ليس لدي معلومات محددة حول الخماسية الدائمة، لكني أعتقد أن ذلك يعكس جهودا أوسع. لقد بعث الرئيس (ترامب) إشارة واضحة مفادها أن تحسين العلاقات مع روسيا في مصلحتنا".

لكنه أشار إلى أن تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو لن يحدث قبل أن توقف روسيا ما وصفه بـ "عدوانها"، "بما في ذلك في أوكرانيا"، و"تدخلها في شؤوننا الداخلية وشؤون وانتخابات أصدقائنا وشركائنا".

المصدر: تاس