بومبيو: سندعم كل دولة تعتبر أن بكين تنتهك حقوقها في بحر الصين الجنوبي

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تدعم الولايات المتحدة كل الدول التي تعتبر أن الصين انتهكت حقوقها في بحر الصين الجنوبي، وذلك عبر منصات قانونية متعددة الأطراف.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "سنستخدم الأدوات المتوفرة لدينا وسنؤيد الدول في كل أنحاء العالم التي ستعتبر أن الصين انتهكت حقوقها الأرضية أو المائية".

وأضاف بومبيو: "سنقدم لها المساعدة التي يمكننا توفيرها، إن كان ذلك عبر مؤسسات متعددة الأطراف أو رابطة دول جنوب شرق آسيا، أو عبر الرد القانوني، سنستخدم كل الأدوات التي نمتلكها".

ولدى الصين منذ سنوات خلافات مع كل من فيتنام وماليزيا والفلبين وإندونيسيا وبروني حول حقوق الملكية لعدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي حيث تم العثور في جرفها القاري على احتياطات كبيرة من مصادر الطاقة الهيدروكربونية.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة سياسات بكين في المنطقة وتدعم خصومها في هذه الخلافات، متهمة السلطات الصينية بممارسة استفزازات متكررة.

المصدر: "رويترز" + وكالات