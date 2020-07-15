الشرطة الإسرائيلية تعتقل 50 شخصا خلال مظاهرات معارضة لنتنياهو في القدس

فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة مظاهرة للمعارضة نظمت الليلة الماضية في القدس، طالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم في ثلاث قضايا فساد.

وتجمع بضعة آلاف المتظاهرين مساء أمس أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، بالتزامن مع تنظيم سلسلة حملات معارضة مماثلة في مختلف أنحاء البلاد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

המפגינים בבלפור פורצים בכח את המחסומים לכיוון המעון. השוטרים במקום נאבקים למנוע מעבר. טירוף pic.twitter.com/guR9BEqdU3 — יובל שגב | Yuval Segev (@Segev_Yuval) July 14, 2020

وحاول بعض المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء اجتياز الحواجز الأمنية المقامة في الموقع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة.

ערב של מחאות | מבעירים לפידים ומנסים לפרוץ מחסומים: כאלפיים מפגינים נגד נתניהו מול מעון רה"מ@VeredPelman (צילום: יהונתן ולצר/TPS) pic.twitter.com/5bJkG4lI1e — כאן חדשות (@kann_news) July 14, 2020

وبعد انتهاء الحملة، توجه مئات المحتجين إلى وسط المدينة حيث سدوا مسار قطار القدس الكهربائي الخفيف وواصلوا تظاهرهم هاتفين بشعارات مناهضة لنتنياهو.

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واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين ونشرت قوات لها على طول سكة القطار الخفيف في شارع يافا‎.

من جانبهم، توجه المحتجون إلى شارع آخر وسط المدينة حيث أقاموا متاريس من حاويات نفايات وقطع سياج حديدي، وأضرموا النار في بعضها.

وأعلنت الشرطة في بيان لها أن أحد ضباطها أصيب بجروح خفيفة على خلفية المظاهرات، مؤكدة اعتقال 50 متظاهرا بتهمة الإخلال بالنظام العام ورشق الشرطة بمواد مختلفة وبالزجاجات الفارغة، وسد مسار القطار الخفيف، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة.

وفي الوقت نفسه، تجمع مئات الأشخاص في حديقة تشارلز كلور بتل أبيب بمناسبة مرور تسع سنوات على الحراك الاجتماعي الذي طالب في حينه بخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وأعلنت إحدى منظمي تلك الحراك المقام عام 2011، دافني ليف، أن إسرائيل اليوم "في بداية ازمة كبيرة، ولا توجد فيها قيادة قادرة على إيجاد حلول".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + مكان