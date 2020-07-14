رئيس شركة "ميرك": الوعود بإعداد لقاح كورونا قبل نهاية العام الحالي "أذى خطير"

اعتبرت شركة "ميرك" للأدوية، أنه لا توجد ضمانات لفعالية اللقاحات ضد فيروس كورونا التي يجري تطويرها الآن، محذرة من خطورة قطع الوعود بأن هذه اللقاحات ستكون جاهزة في هذا العام.

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وقال رئيس شركة "ميرك" للأدوية، كينيث فرايزر، في حديث لمجلة "هارفرد بيزنس" نشر اليوم الثلاثاء، إن اللقاحات المحتملة قد لا تحتوي على الخصائص اللازمة لتوزيعها بسرعة بين أعداد كبيرة من الناس.

وأشار فرايزر إلى أن هؤلاء الذين يخمنون أن يكون اللقاح جاهزا قبل نهاية العام يلحقون "أذى خطيرا بالرأي العام"، وأضاف: "إذا كنت ستوفر لقاحا لمليارات الأشخاص، فمن الأفضل أن تكون على دراية بما يفعله هذا اللقاح".

وذكر مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، أن شركات الأدوية التي دخلت في شراكة مع الحكومة الأمريكية تسير على الطريق الصحيح لبدء تصنيع لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بنشاط بحلول نهاية الصيف.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إنتاج 300 مليون جرعة لقاح بحلول أوائل عام 2021.

المصدر: "رويترز" + وكالات