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تطبيق "واتس آب" يتعرض لعطل عالمي

أخبار العالم

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Reuters DR
أيقونة تطبيق واتس آب
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أفاد الآلاف من مستخدمي تطبيق "واتس آب" بتعرضه لعطل عالمي، حيث جرى التبليغ عن الانقطاع في أوروبا وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، وأمريكا الجنوبية.

وأشار موقع Downdetector.co.uk المختص في تتبع انقطاعات المواقع والتطبيقات إلى تسجيل عدد كبير من التبليغات عن وجود مشاكل أثناء محاولة الإتصال بالتطبيق.

وقال مستخدمو التطبيق على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إنهم لم يتمكنوا من إرسال رسائل على الرغم من محاولاتهم المتكررة.

وتصدر وسم Whatsappdown موقع "تويتر" بأكثر من 321 ألف تغريدة.

يذكر أن التطبيق تعرض لعطل مشابه في الشهر المنصرم.

المصدر: Mirror

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