أول تصريح لقائد فيلق القدس حول احتراق حاملة الطائرات الأمريكية

قال قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، إن ما حدث لحاملة الطائرات الأمريكية هو "نتيجة العمل والسلوك والجرائم التي ارتكبها الأمريكيون".

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وأضاف اللواء قاآني اليوم الثلاثاء: "على الأمريكيين أن لا يتهموا الآخرين فيما حدث لحاملة الطائرات لأنه نتيجة للنيران التي أضرموها. وهذا وعد إلهي أن الذي يرتكب الظلم سيصاب بالعذاب".

وتابع: "فلا تبحثوا عبثا عن المسؤول في هذا الحادث فالذي حدث قد حصل نتيجة عملكم والله يعذبكم أنتم علی يدکم بما کنتم تعملون".

وأشار قاآني إلى أن: "الأيام الصعبة لم تحن بعد وهناك أيام عصيبة جدا تنتظر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا على أن "الحقيقة هي أن الجيش الأمريكي منهك وتحولت تجهيزاته العسكرية إلى قطع حديد مهترئة".

المصدر: وكالات