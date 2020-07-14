راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويهدد الجميع بالقتل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا اضطرت إلى العودة لمطار إقلاعها، بعد أن أصبح أحد الركاب على متنها عدوانيا وهدد بقتل جميع الركاب الآخرين.

وبحسب موقع "businessinsider" غادرت رحلة خطوط ألاسكا الجوية (422) من مطار سياتل تاكوما بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، متجهة إلى شيكاغو، وفقا لبيانات من موقع تتبع الطيران FlightRadar24.

وبعد حوالي 20 دقيقة من إقلاعها، أقدم راكب على متنها بتحركات مريبة وأصبح "عدوانيا للغاية، وعدوانيا جسديا" بحسب ما قاله متحدث باسم شركة الطيران لـ Business Insider.

لكن طاقم الطائرة والعديد من الركاب، وبينهم ضابط شرطة، نجحوا في السيطرة على الراكب المتهور، الذي لم يتم الكشف عن هويته.

واضطرت الطائرة إلى العودة لمطار سياتل – تاكوما، وعند الهبوط، ألقت الشرطة القبض على الرجل، وتم نقله إلى مركز أمن مقاطعة كينغ، حيث جرى التحقيق معه، دون تفاصيل إضافية.

المصدر: Business Insider