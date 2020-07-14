كوريا الجنوبية تسجل 33 حالة إصابة جديدة بكورونا

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى أقل من 40 حالة، بعد مرور 3 أيام.

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وأوضحت السلطات الصحية، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 33 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13512 إصابة.

وكان العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا في البلاد قد تراوح بين 40 إلى 70 حالة في هذا الشهر. وتم تسجيل 19 حالة قادمة من الخارج، فيما ظهرت 14 إصابة محلية.

ومن بين الـ 19 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 12 حالة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ.

وكانت الـ 7 حالات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في منزل أو مرافق بعد دخولهم إلى البلاد، منها 5 حالات في إقليم كيونغ كي وحالة واحدة في كل من كوانغ جو ودايجون.

وارتفع عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 43 حالة في اليوم السابق، مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي، غير أنه شهد تراجعا حادا اليوم الاثنين.

ويبدو أن التراجع في عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج يعزى جزئيا إلى إلزام الحكومة الكورية الجنوبية جميع الأجانب الوافدين من بنغلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان بتقديم شهادة الخلو من فيروس كورونا ابتداء من أمس الاثنين.

وبالنسبة لحالات الإصابة المحلية، فإن 11 حالة جاءت في سيئول وضواحيها، حيث ظهرت 7 حالات في سيئول، و4 حالات في إقليم كيونغ كي، فضلا عن حالتين في إقليم جولا الشمالي وحالة واحدة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي.

المصدر: يونهاب